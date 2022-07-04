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На реконструкцию систем водоснабжения и канализации трех бакинских поселков потратят 20 млн манатов

На реконструкцию систем водоснабжения и канализации трех бакинских поселков потратят 20 млн манатов ОАО "Азерсу" завершило два открытых тендера на реконструкцию систем водоснабжения и канализации поселков Шаган и Шувялан Хазарского района Баку (1), а также части поселка Рамана Сабунчинского района (2).
Бизнес
4 июля 2022 г. 17:56
На реконструкцию систем водоснабжения и канализации трех бакинских поселков потратят 20 млн манатов

ОАО "Азерсу" завершило два открытых тендера на реконструкцию систем водоснабжения и канализации поселков Шаган и Шувялан Хазарского района Баку (1), а также части поселка Рамана Сабунчинского района (2).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями первого тендера стали ОАО Bakımexanizasiyanəqliyyat и ООО "Инженерно-строительный проект", второго - ООО "Ремонтно-строительная компания Арко".

Компаниям-победителям соответственно выплатят 12,044 и 8,203 млн манатов, всего - 20,247 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 3 qəsəbəsinin su-kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına 20 milyon manat xərclənəcək

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