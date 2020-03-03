На Coca-Cola и Pepsi подали в суд

Coca-Cola, Pepsi и другие производители-загрязнители окружающей среды пластиковой тарой обвиняются в даче ложной информации о повторном использовании своей продукции и спуске миллионов тонн отходов в океан.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, организация по защите окружающей среды Earth Island Institute на прошлой неделе подала в суд на аналогичные компании.

В судебном иске отмечается, что ежегодно от 8 до 20 миллионов пластиковых отходов спускается в мировые океаны, а большая часть отходов приходится на долю этих компаний. Более того, при сохранении такой ситуации до 2050 года количество пластика в океанах превысит поголовье рыб.

Отметим, что последние исследования показали, что 91% изготавливаемого с 1950 года пластика не перерабатывается, большая его остатков сжигается на полигонах, в печах или смывается в океан.