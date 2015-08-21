На лекарственном рынке Азербайджана будет применяться новая система контроля

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности и Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения подписали соглашение. Как сообщили Report в министерстве, документ оформлен в качестве мер по исполнению поручений президента Ильхама Алиева относительно усиления контроля над рынком лекарственных средств.

Согласно документу, до поступления лекарственных средств в аптеки, на их упаковке будет указана стоимость в установленном порядке и будет осуществлен совместный контроль над их соответствием ценам, утвержденным тарифным советом.

"Организация новой системы контроля создаст возможность для более надежной защиты прав потребителей на рынке лекарственных средств, предотвращения завышения цен, проведения оперативных мер против возможных негативных случаев", - говорится в сообщении.