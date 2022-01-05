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МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией.
Бизнес
5 января 2022 г. 06:58
МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник со ссылкой на пресс-секретаря фонда агентство Reuters.

"Обновление доклада... будет выпущено 25 января, чтобы наши команды (специалистов) могли включить в экономические прогнозы последние события, связанные с пандемией COVID-19", - заявили в фонде.

Напомним, что ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что доклад будет опубликован 19 января.

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