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    Миссия Южно-Уральской торгово-промышленной палаты прибудет в Баку

    В этих целях начато формирование рабочей делегации Южного Урала

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Делегация Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Челябинской области России 30 января даст старт бизнес-миссиям 2017 года.

    Как передает Report, в рамках бизнес-миссии делегация ЮУТПП планирует осуществить визит в Баку. В этих целях начато формирование рабочей делегации Южного Урала.

    Отметим, что представители ЮУТПП планируют несколько визитов в зарубежные страны в целях поиска регионального и зарубежного рынков, новых партнеров и инвесторов, развития торгово-экономических связей. 

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