Министр: Выездной проверке подвергается каждый второй налогоплательщик

В 2019 году количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 18,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Налоговые реформы: вместе от тени к свету".

По его словам, в итоге поступления по обязательному социальному страхованию увеличились на 24%, по страхованию от безработицы - на 40%.

Кроме того, министр заявил, что в прошлом году проверки на субъектах предпринимательства сократились на 44%, а сумма платежей, рассчитанных в результате проверок, увеличилась на 18%.

"В настоящее время выездной проверке подвергается каждый второй налогоплательщик. 91% налоговых поступлений формируется за счет добровольных платежей", - добавил Джаббаров.

Министр отметил, что в 2019 году количество банковских счетов юридических лиц увеличилось на 19%, а физических лиц - на 26%.

"Количество активных плательщиков НДС увеличилось до 37,5%, и в результате общий прирост по НДС составил 16,4%", - сказал он.