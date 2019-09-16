Министр: В Азербайджане действуют более 3 тыс. компаний с турецким капиталом

В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 33% и превысил 3,4 млрд долларов. Товарооборот между двумя странами за прошедший период этого года возрос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 млрд долларов.

Ка сообщает Report, об этом сегодня на бизнес-форуме Азербайджан-Турция заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, страны нацелены на дальнейшее наращивание этих показателей.

Министр отметил, что сегодня в Азербайджане действуют более 3 тыс. компаний с турецким капиталом: "Турецкие компании приняли активное участие в почти 300 проектах, реализуемых в стране. Общие инвестиции в Азербайджан составили 12,2 млрд долларов. Азербайджан до сих пор инвестировал 15,5 млрд долларов в Турцию".

Кроме того, министр сообщил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в январе-августе текущего года было перевезено 171 тыс. тонн грузов.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что в бизнес-форуме принимают участие около 300 представителей деловых кругов: "Участие вице-президента Турции Фуата Октая говорит о значимости этого мероприятия".

На очередном заседании высокого уровня планируется подписание соглашения о преференциальной торговле, что позволит увеличить товарооборот между двумя странами, подчеркнул министр.