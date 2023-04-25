Министр: В Азербайджане при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

За последние пять лет в Азербайджане посредством служб занятости и при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

За последние пять лет в Азербайджане посредством служб занятости и при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной Министерством экономики, Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Министр отметил, что 14 тыс. человек были привлечены к профессиональной подготовке: "Около 2 тыс. безработных были обеспечены работой. Без поддержки предпринимателей было бы невозможно принять активные меры содействия занятости. В Азербайджане к реализации программы самозанятости приступили в конце 2017 года. В прошлом году программа охватила 16 тыс. человек. Эта программа важна в частности с точки зрения развития микро- и малого предпринимательства. За минувший период в рамках программы более 60 тыс. семей была оказана помощь в создании микро- и малого бизнеса".

По словам министра, в Азербайджане также реализуются серьезные проекты корпоративной социальной ответственности предпринимателей: "В период пандемии были реализованы пакеты социальной помощи, охватывающие 5 млн человек. За шестимесячный период предприниматели предоставили безработным сотни тысяч пакетов помощи".