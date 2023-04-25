О нас

Министр: В Азербайджане при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

Министр: В Азербайджане при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек За последние пять лет в Азербайджане посредством служб занятости и при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек
Бизнес
25 апреля 2023 г. 13:25
Министр: В Азербайджане при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

За последние пять лет в Азербайджане посредством служб занятости и при поддержке предпринимателей трудоустроены 282 тыс. человек

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной Министерством экономики, Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Министр отметил, что 14 тыс. человек были привлечены к профессиональной подготовке: "Около 2 тыс. безработных были обеспечены работой. Без поддержки предпринимателей было бы невозможно принять активные меры содействия занятости. В Азербайджане к реализации программы самозанятости приступили в конце 2017 года. В прошлом году программа охватила 16 тыс. человек. Эта программа важна в частности с точки зрения развития микро- и малого предпринимательства. За минувший период в рамках программы более 60 тыс. семей была оказана помощь в создании микро- и малого бизнеса".

По словам министра, в Азербайджане также реализуются серьезные проекты корпоративной социальной ответственности предпринимателей: "В период пандемии были реализованы пакеты социальной помощи, охватывающие 5 млн человек. За шестимесячный период предприниматели предоставили безработным сотни тысяч пакетов помощи".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sahil Babayev: Over past 5 years, 282,000 people were provided with jobs with entrepreneurs’ help in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Son 5 ildə Azərbaycanda sahibkarların köməkliyilə 282 min nəfər işə düzəldilib" 

Другие новости из категории

Орхан Мамедов: Количество субъектов МСП за четыре года увеличилось на 45%
Орхан Мамедов: Количество субъектов МСП за четыре года увеличилось на 45%
25 апреля 2023 г. 14:03
Орхан Мамедов: Около 500 иностранных компаний подали заявки на создание бизнеса в Карабахе
Орхан Мамедов: Около 500 иностранных компаний подали заявки на создание бизнеса в Карабахе
25 апреля 2023 г. 13:42
Микаил Джаббаров: Основные нефтяные месторождения находятся на стадии сокращения добычи
Микаил Джаббаров: Основные нефтяные месторождения находятся на стадии сокращения добычи
25 апреля 2023 г. 12:59
Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева
Халид Ахадов: Развитие предпринимательства было приоритетом в политике Гейдара Алиева
25 апреля 2023 г. 12:41
Министр: Стоящий перед нами главный вопрос - вхождение частного сектора в Карабах
Министр: Стоящий перед нами главный вопрос - вхождение частного сектора в Карабах
25 апреля 2023 г. 12:41
Микаил Джаббаров: Более 80% налогов приходится на частный сектор
Микаил Джаббаров: Более 80% налогов приходится на частный сектор
25 апреля 2023 г. 12:21
Азербайджан начал экспорт автомобилей в еще одну страну
Азербайджан начал экспорт автомобилей в еще одну страну
25 апреля 2023 г. 10:23
LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд
LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд
24 апреля 2023 г. 19:48
Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
24 апреля 2023 г. 14:01
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
21 апреля 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi