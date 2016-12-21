Министр: Тюркоязычные страны должны расширять торговые связи

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в январе-октябре составил 1,9 млрд. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на VI встрече министров экономики стран-членов ССТГ.

Министр отметил, что из них 1,2 млрд. долларов приходится на импорт, 900 млн. долларов - на экспорт: "В целом, общий объем инвестиций Азербайджана в Турцию равен 8 млрд. долларов. Большая часть этой суммы вложена в строящейся в Турции НПЗ STAR. К 2020 году планируется нарастить инвестиции в братскую страну до 18-20 млрд. долларов. Инвестиции Турции в Азербайджан составили 10 млрд. долларов, из них более 2 млрд. приходится на ненефтяной сектор".

"Азербайджан вложил в Казахстан 190 млн. долларов. Основная часть из них пришлась на создание морского порта Актау. Объем инвестиций Казахстана в Азербайджане равен 67 млн. долларов. В общей сложности, в Азербайджане действуют более 2 700 компаний стран Совета", - добавил министр.

По словам Ш.Мустафаева, за последний период объем операций экспорта-импорта между тюркоязычными государствами заметно сократился: "У нас есть все возможности для развития торговых связей. Предлагаю расширить связи между нашими странами. Азербайджан может осуществлять поставки чая, хлопка, различных видов сельхозпродукции и других товаров”.

Министр также подчеркнул необходимость наращивания транзитного потенциала между странами: "Имеются все условия для создания совместных туристических компаний. Сегодняшняя встреча будет способствовать еще большему развитию сотрудничества между нашими странами".