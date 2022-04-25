Министр: Поддерживать высокие темпы ненефтяного экспорта все время невозможно

"Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана растет более чем на 40% второй год подряд, но мы не сможет всегда поддерживать такие темпы".

"Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана растет более чем на 40% второй год подряд. Но мы не сможем всегда поддерживать такие темпы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на конференции «Роль предпринимательства в развитии экономики».

"Эти темпы даются нелегко. За ними стоят вновь созданные предприятия, доступ к энергоносителям, выход на новые рынки, решение структурных проблем в экономике страны, улучшение налогового и таможенного администрирования", - сказал Джаббаров.

Кроме того, министр сообщил, что разрабатываются новые подходы в финансовой системе, планируется расширить доступ предприятий к внутренним финансовым ресурсам. Также ведутся переговоры с соответствующими ведомствами в судебно-правовой системе.