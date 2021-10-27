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Министр: Инвестиционный и культурный саммит - платформа для развития сотрудничества

Министр: Инвестиционный и культурный саммит - платформа для развития сотрудничества Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит является благоприятной платформой для расширения экономического сотрудничества между государствами-членами Организации исламского сотрудничества и продвижения инвестиционного потенциала Азербайджана, в то
Бизнес
27 октября 2021 г. 12:39
Министр: Инвестиционный и культурный саммит - платформа для развития сотрудничества
Микаил Джаббаров

Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит является благоприятной платформой для расширения экономического сотрудничества между государствами-членами Организации исламского сотрудничества и продвижения инвестиционного потенциала Азербайджана, в том числе Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Верим, что мероприятия, проводимые в рамках саммита, откроют новые возможности для развития связей между странами-членами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammiti əlverişli platformadır"

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