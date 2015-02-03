Министр экономики Турции посетит Азербайджан

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит турецкого министра в Баку состоится 4-5 февраля.

В ходе визита Н.Зейбекчи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, первым заместителем премьер-министра Ягубом Эйубовым и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Также возможно подписание ряда документов.