​Министр экономики и устойчивого развития Грузии посетит Азербайджан

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 17 сентября совершит рабочий визит в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита Н.Турнава проведет ряд двусторонних встреч.

На встречах будут обсуждены перспективы расширения экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

На встрече также будет рассмотрена подготовка к следующему заседанию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.