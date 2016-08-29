Министерство финансов обратилось к производителям и продавцам ювелирных изделий

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министерство финансов обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся производством ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что, согласно закону “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней местного производства, а также ввезенные на территорию страны для продажи, подлежат клеймению государственным пробирным клеймом.

В связи с этим, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней местного производства, а также ввезенные на территорию страны для продажи должны быть представлены для анализа, экспертизы, опробования и клеймения в Государственную службу контроля за драгоценными металлами и драгоценными камнями министерства финансов.

Отмечается, что, согласно закону “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, за подделку государственного пробирного клейма, а также сбыт изделий без государственного пробирного клейма и с поддельным государственным пробирным клеймом предусматривается наказание в соответствии с положениями Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений.