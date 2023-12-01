О нас

Министерство экономики провело зональное совещание в Гяндже

Министерство экономики провело зональное совещание в Гяндже Министерство экономики провело зональное совещание в городе Гяндже.
Бизнес
1 декабря 2023 г. 12:13
Министерство экономики провело зональное совещание в Гяндже

Министерство экономики провело зональное совещание в городе Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие проводилось с целью анализа текущей ситуации в области управления, использования и охраны земель и другого государственного имущества, а также обсуждения направлений совместной деятельности и перспектив дальнейшего сотрудничества.

В совещании приняли участие сотрудники региональных управлений министерства, правоохранительных органов и исполнительной власти, представители общественности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə torpaq idarəçiliyi sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı zona müşavirəsi keçirilib

Экслюзивные новости

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi