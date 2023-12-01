Министерство экономики провело зональное совещание в Гяндже

Министерство экономики провело зональное совещание в городе Гяндже.

Министерство экономики провело зональное совещание в городе Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие проводилось с целью анализа текущей ситуации в области управления, использования и охраны земель и другого государственного имущества, а также обсуждения направлений совместной деятельности и перспектив дальнейшего сотрудничества.

В совещании приняли участие сотрудники региональных управлений министерства, правоохранительных органов и исполнительной власти, представители общественности.