Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 15:35
    Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу

    Коллегия Министерства экономики внесла изменения в "Инструкцию о выставлении на аукцион и продаже на аукционе конфискованного, бесхозного, перешедшего в государственную собственность на основании права наследования имущества, а также кладов".

    Как сообщает Report, в связи с этим председатель Коллегии, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение.

    Согласно документу, если первый аукцион не состоялся, организатор должен провести следующий аукцион не ранее чем через 10 дней.

    Микаил Джаббаров аукционы госимущество
    Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcək

    Последние новости

    15:49

    Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    15:48

    В Армении могут закрыть церковный телеканал

    В регионе
    15:38

    Грузия в сентябре вчетверо увеличила закупку нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    15:35

    Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу

    Бизнес
    15:27
    Фото

    Гафарова и Симонян выразили готовность продолжить конструктивный диалог - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:22

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    Внешняя политика
    15:21
    Фото

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Бизнес
    15:06

    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

    В регионе
    15:02

    Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США

    Другие страны
    Лента новостей