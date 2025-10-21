Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу
Бизнес
- 21 октября, 2025
- 15:35
Коллегия Министерства экономики внесла изменения в "Инструкцию о выставлении на аукцион и продаже на аукционе конфискованного, бесхозного, перешедшего в государственную собственность на основании права наследования имущества, а также кладов".
Как сообщает Report, в связи с этим председатель Коллегии, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение.
Согласно документу, если первый аукцион не состоялся, организатор должен провести следующий аукцион не ранее чем через 10 дней.
