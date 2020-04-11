Минэкономики о влиянии пандемии на производство продуктов и лекарств

"Пандемия коронавируса (COVID-19) хоть и охватила промышленный сектор, но не отразилась на производстве продуктов питания, лекарств, сигарет и алкогольных напитков".

Как сообщает Report, об этом в эфире Real TV заявил и.о. заведующего отделом по экономической политике Министерства экономики Эльвин Джамалов.

Он отметил, что государственная поддержка этих сфер деятельности не предусматривается.

"Пандемия оказала влияние на сектор торговли, услуг и транспорта. К сферам деятельности, которым будет оказана поддержка, относятся оптовая и розничная торговля, за исключением продаж продуктов питания и лекарственных препаратов. Что касается сферы услуг, то сюда относятся турагентства, туроператоры, отели, а также подготовительные курсы и центры детской подготовки. Касательно транспортного сектора - это внутригородские и пригородные пассажироперевозки, в том числе такси”, - отметил он.