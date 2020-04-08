Миллиардер азербайджанского происхождения попал в первую пятерку Forbes

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира.

Как передает Report, в ТОП-20 среди россиян оказались несколько бизнесменов, имеющих отношение к футболу.

Владелец "Спартака" Леонид Федун занял в рейтинге 20-е место с состоянием в 6,4 млрд долларов США. В марте 2020 года "Спартак" сократил зарплату футболистам на 40%. Потери клуба от приостановки чемпионата РПЛ бизнесмен оценил в 500 млн рублей в месяц. Совладелец "Спартака", миллиардер азербайджанского происхождения Вагит Алекперов занимает пятое место (15,2 млрд долларов США).

На 17-м месте владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев (6,6 млрд долларов США), на 13-м — бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов (10 млрд долларов США). Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович занимает 10-е место с состоянием в 11,3 млрд долларов США. На 7-м месте бывший акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов (13,7 млрд долларов США). Сейчас он поддерживает тульский "Арсенал".