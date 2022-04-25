Микаил Джаббаров: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза, в том числе промышленный сектор - в 4 раза, аграрный - почти в 2 раза. Это создало основу для развития предпринимательства в стране.

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза, в том числе промышленный сектор - в 4 раза, аграрный - почти в 2 раза. Это создало основу для развития предпринимательства в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", которая прошла в Баку и была посвящена "Дню предпринимателей".

"В основе достигнутых результатов лежит политико-экономическая стабильность. Расширение предпринимательства в Азербайджане, демонстрирующем тенденцию к устойчивому развитию, всегда было в центре реализуемой стратегии социально-экономического развития. В прошедшие годы в этой сфере были реализованы системные меры. Проводимые нами работы по постоянному улучшению бизнес-климата и инвестиционного климата, совершенствованию законодательной базы, упрощению процедур играют важную роль в развитии предпринимательства", - отметил министр.