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Микаил Джаббаров: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

Микаил Джаббаров: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза, в том числе промышленный сектор - в 4 раза, аграрный - почти в 2 раза. Это создало основу для развития предпринимательства в стране.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 11:52
Микаил Джаббаров: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза, в том числе промышленный сектор - в 4 раза, аграрный - почти в 2 раза. Это создало основу для развития предпринимательства в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", которая прошла в Баку и была посвящена "Дню предпринимателей".

"В основе достигнутых результатов лежит политико-экономическая стабильность. Расширение предпринимательства в Азербайджане, демонстрирующем тенденцию к устойчивому развитию, всегда было в центре реализуемой стратегии социально-экономического развития. В прошедшие годы в этой сфере были реализованы системные меры. Проводимые нами работы по постоянному улучшению бизнес-климата и инвестиционного климата, совершенствованию законодательной базы, упрощению процедур играют важную роль в развитии предпринимательства", - отметил министр.

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Версия на английском языке Jabbarov: Azerbaijan's economy has grown 3.4 times over past 18 years
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Son 18 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə böyüyüb"

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