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Микаил Джаббаров: За 8 месяцев выдано 48 млн манатов льготных кредитов

Микаил Джаббаров: За 8 месяцев выдано 48 млн манатов льготных кредитов В январе-августе текущего года в рамках государственной поддержки частного сектора на финансирование 945 инвестиционных проектов выдано льготных кредитов на сумму 48,4 млн манатов.
Бизнес
24 сентября 2021 г. 11:49
Микаил Джаббаров: За 8 месяцев выдано 48 млн манатов льготных кредитов
Микаил Джаббаров

В январе-августе текущего года в рамках государственной поддержки частного сектора на финансирование 945 инвестиционных проектов выдано льготных кредитов на сумму 48,4 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"59,2% льготных кредитов выдано в сфере сельского хозяйства, 24,2% - производства промышленной продукции и переработки, 16,6% - других отраслях. 97,5% кредитов приходится на микро -, малые и средние субъекты предпринимательства. Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать более 1 400 новых рабочих мест", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "8 ayda 48 milyon manat güzəştli kredit verilib"

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