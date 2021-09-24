Микаил Джаббаров: За 8 месяцев выдано 48 млн манатов льготных кредитов

В январе-августе текущего года в рамках государственной поддержки частного сектора на финансирование 945 инвестиционных проектов выдано льготных кредитов на сумму 48,4 млн манатов.

В январе-августе текущего года в рамках государственной поддержки частного сектора на финансирование 945 инвестиционных проектов выдано льготных кредитов на сумму 48,4 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"59,2% льготных кредитов выдано в сфере сельского хозяйства, 24,2% - производства промышленной продукции и переработки, 16,6% - других отраслях. 97,5% кредитов приходится на микро -, малые и средние субъекты предпринимательства. Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать более 1 400 новых рабочих мест", - сказал он.