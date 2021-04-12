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Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16%

Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16% Объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости
Бизнес
12 апреля 2021 г. 17:09
Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16%

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в I квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 16,4% и составила 501,6 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это показатель устойчивости азербайджанской экономики и в период пандемии коронавируса (COVID-19). Объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости. За первые 3 месяца этого года экспорт ненефтяной продукции впервые превысил 500 млн долларов США", - добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Non-oil export grows by 16% in Q1
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "I rübdə qeyri-neft ixracı 16 % artıb"

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