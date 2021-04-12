Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16%

Объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в I квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 16,4% и составила 501,6 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это показатель устойчивости азербайджанской экономики и в период пандемии коронавируса (COVID-19). Объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года является рекордным по сравнению с аналогичным периодом в годы независимости. За первые 3 месяца этого года экспорт ненефтяной продукции впервые превысил 500 млн долларов США", - добавил министр.