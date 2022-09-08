Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией увеличился более чем в два раза

Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией за первые 7 месяцев текущего года увеличился более чем в два раза.
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По его словам, успешное сотрудничество между двумя странами основано на дружественных отношениях и взаимном уважении.
М.Джаббаров также отметил, что совместная экономическая комиссия является одной из основных платформ развития отношений между странами, и Азербайджан с нетерпением ждет заседания комиссии.
"Азербайджан приглашает швейцарские компании воспользоваться возможностями, созданными в результате победы в 44-дневной войне", - добавил министр.
В свою очередь, посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре отметила, что упомянутое заседание состоится в конце года.
"За прошедшие 30 лет отношения между Азербайджаном и Швейцарией развивались в многих сферах, в том числе в экономической, культурной, туристической. Так, финансируемые Швейцарией в рамках новой программы сотрудничества проекты в Азербайджане будут основываться на достижениях в области экономического и технического сотрудничества", - отметила посол.