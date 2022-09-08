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Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией увеличился более чем в два раза

Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией увеличился более чем в два раза Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией за первые 7 месяцев текущего года увеличился более чем в два раза.
Бизнес
8 сентября 2022 г. 20:22
Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией увеличился более чем в два раза

Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией за первые 7 месяцев текущего года увеличился более чем в два раза.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии по случаю Национального дня Швейцарии.

По его словам, успешное сотрудничество между двумя странами основано на дружественных отношениях и взаимном уважении.

М.Джаббаров также отметил, что совместная экономическая комиссия является одной из основных платформ развития отношений между странами, и Азербайджан с нетерпением ждет заседания комиссии.

"Азербайджан приглашает швейцарские компании воспользоваться возможностями, созданными в результате победы в 44-дневной войне", - добавил министр.

В свою очередь, посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре отметила, что упомянутое заседание состоится в конце года.

"За прошедшие 30 лет отношения между Азербайджаном и Швейцарией развивались в многих сферах, в том числе в экономической, культурной, туристической. Так, финансируемые Швейцарией в рамках новой программы сотрудничества проекты в Азербайджане будут основываться на достижениях в области экономического и технического сотрудничества", - отметила посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Azərbaycanla İsveçrə arasında ticarət dövriyyəsi iki dəfədən çox artıb”

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