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Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется

Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется Подписан меморандум о взаимопонимании с одной из ведущих компаний Турции - Zorlu Holding.
Бизнес
18 июня 2021 г. 17:31
Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется
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Подписан меморандум о взаимопонимании с одной из ведущих компаний Турции - Zorlu Holding.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

M.Джаббаров отметил, что новая платформа сотрудничества внесет вклад в расширение инвестиций в ряд отраслей экономики Азербайджана, в том числе в текстильную промышленность, что еще больше укрепит наши экономические связи: "Реализуемые проекты создадут дополнительные возможности для расширения применения современных технологий, создания новых рабочих мест".

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