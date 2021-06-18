Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется

Подписан меморандум о взаимопонимании с одной из ведущих компаний Турции - Zorlu Holding.

Подписан меморандум о взаимопонимании с одной из ведущих компаний Турции - Zorlu Holding.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

M.Джаббаров отметил, что новая платформа сотрудничества внесет вклад в расширение инвестиций в ряд отраслей экономики Азербайджана, в том числе в текстильную промышленность, что еще больше укрепит наши экономические связи: "Реализуемые проекты создадут дополнительные возможности для расширения применения современных технологий, создания новых рабочих мест".