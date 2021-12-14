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Микаил Джаббаров: От предпринимателей поступило 921 обращение на восстановление Карабаха

Микаил Джаббаров: От предпринимателей поступило 921 обращение на восстановление Карабаха Мы восстанавливаем инфраструктуру на освобожденных территориях, в том числе транспортную, на основе концепций "Умное село" и "Умный город".
Бизнес
14 декабря 2021 г. 13:01
Микаил Джаббаров: От предпринимателей поступило 921 обращение на восстановление Карабаха

Мы восстанавливаем инфраструктуру на освобожденных территориях, в том числе транспортную, на основе концепций "Умное село" и "Умный город".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме.

"Азербайджан восстанавливает территории не один, а совместно с компаниями дружественных стран. На сегодняшний день от предпринимателей поступило 921 обращение, из них 283 от иностранных компаний. Преимущественно, это турецкие компании. Поступают обращения и из Грузии. Общая сумма инвестиций по 14 из 19 инвестиционных предложений, поступивших из Турции, достигает 6,5 млрд манатов. Проявляется большой интерес к Агдамскому промышленному парку и Экономической зоне долины Араз", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Qarabağla bağlı sahibkarlardan 921 müraciət olub”

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