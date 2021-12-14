Министр экономики: Наши инвестиции в Турцию превышают 19 млрд долларов

"Торговые связи между Азербайджаном и Турцией развиваются ускоренными темпами. В настоящее время Турция находится на первом месте по объему инвестиций, вложенных Азербайджаном за рубежом.

"Торговые связи между Азербайджаном и Турцией развиваются ускоренными темпами. В настоящее время Турция находится на первом месте по объему инвестиций, вложенных Азербайджаном за рубежом".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме.

По его словам, в настоящее время сумма этих инвестиций превышает 19 млрд долларов США.

”Турция занимает первое место среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана",- сказал министр.

M.Джаббаров добавил, что ведется серьезная работа по увеличению инвестиций в трех странах: "Мы рассчитываем довести объем торгового оборота с Турцией до 15 млрд долларов США. Мы также работаем над расширением соглашения о преференциальной торговле. Это еще больше упростит экспорт азербайджанской ненефтяной продукции в Турцию".

По словам министра промышленности Турции Мехмета Муша, в этом году объем торговых связей между Турцией и Азербайджаном увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 4,5 млрд долларов США.

"В этом году объем торговли между Турцией и Грузией вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,9 млрд долларов. Инвестиции Турции в Азербайджан вместе с инвестициями других стран достигли 12 млрд долларов США. Мы успешно реализовали в Азербайджане 455 проектов на сумму 15,4 млрд долларов США".