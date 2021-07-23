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Министр: Между Азербайджаном и Россией могут быть подписаны новые договоры

Министр: Между Азербайджаном и Россией могут быть подписаны новые договоры "Сегодня деловая миссия России находится в Азербайджане с официальным визитом. Возглавляет деловую миссию заместитель министра экономического развития России. В состав миссии входят компании, представляющие промышленность, транспорт, энергетику, архитекту
Бизнес
23 июля 2021 г. 16:56
Министр: Между Азербайджаном и Россией могут быть подписаны новые договоры

"Сегодня деловая миссия России находится в Азербайджане с официальным визитом. Возглавляет деловую миссию заместитель министра экономического развития России. В состав миссии входят компании, представляющие промышленность, транспорт, энергетику, архитектуру, информационные технологии и другие сектора".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров журналистам, информируя об азербайджано-российской деловой встрече.

"Исходя из динамики торговли, которую мы наблюдаем в настоящее время между двумя странами, учитывая рост экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию, проекты, реализуемые в транспортной сфере, в частности, строительные восстановительные работы, осуществляемые на освобожденных территориях, и работы, проводимые в инвестиционной сфере, имеющиеся в стране, мы ожидаем по итогам встречи как новых контрактов, так и новых инвестиций, создания новых предприятий", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanla Rusiya arasında yeni müqavilələr imzalana bilər"

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