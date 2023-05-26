Микаил Джаббаров: Азербайджан поставил перед собой цель стать страной ”зеленой" энергии

Азербайджан поставил перед собой цель стать страной чистой окружающей среды и “зеленой” энергии.

Азербайджан поставил перед собой цель стать страной чистой окружающей среды и “зеленой” энергии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на встрече с генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и председателем компании “Masdar” Султаном Ахмедом аль-Джабером в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В рамках визита в ОАЭ M. Джаббаров провел ряд встреч. На встречах, в которых также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества.