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Микаил Джаббаров: Азербайджан поставил перед собой цель стать страной ”зеленой" энергии

Микаил Джаббаров: Азербайджан поставил перед собой цель стать страной ”зеленой" энергии Азербайджан поставил перед собой цель стать страной чистой окружающей среды и “зеленой” энергии.
Бизнес
26 мая 2023 г. 19:32
Микаил Джаббаров: Азербайджан поставил перед собой цель стать страной ”зеленой энергии

Азербайджан поставил перед собой цель стать страной чистой окружающей среды и “зеленой” энергии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на встрече с генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и председателем компании “Masdar” Султаном Ахмедом аль-Джабером в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В рамках визита в ОАЭ M. Джаббаров провел ряд встреч. На встречах, в которых также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества.

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