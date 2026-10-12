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    Микаил Джаббаров: Азербайджан и Камбоджа могут расширить торговые связи

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:46
    Микаил Джаббаров: Азербайджан и Камбоджа могут расширить торговые связи

    Азербайджан и Камбоджа могут еще более расширить торговые связи.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, две страны поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет:

    "Наш политический диалог носил последовательный характер. Считаю, что было бы справедливо, если бы наши экономические связи соответствовали этому уровню. Наши страны обладают взаимодополняющими преимуществами, и каждая из них предлагает другой возможность выхода на более широкие рынки".

    Министр отметил, что политическое доверие между Азербайджаном и Камбоджей создает основу для экономического сотрудничества.

    Микаил Джаббаров Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Mikayıl Cabbarov: "Kamboca ilə ticarət əlaqələri daha da genişləndirilə bilər"
    Mikayil Jabbarov: Azerbaijan and Cambodia can expand trade ties
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