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    Mikayıl Cabbarov: "Kamboca ilə ticarət əlaqələri daha da genişləndirilə bilər"

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:32
    Mikayıl Cabbarov: Kamboca ilə ticarət əlaqələri daha da genişləndirilə bilər

    Azərbaycan və Kamboca ticarət əlaqələrini daha da genişləndirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə 30 ildən artıqdır ki, diplomatik əlaqələrə malikdir: "Siyasi dialoqumuz ardıcıl xarakter daşıyıb. Hesab edirəm ki, iqtisadi əlaqələrimizin də bu səviyyəyə uyğun olması ədalətli olar. Ticarət dövriyyəmiz artır, lakin şübhəsiz, ikitərəfli münasibətlərimizin real potensialını hələ də əks etdirmir. Ölkələrimiz bir-birini tamamlayan üstünlüklərə malikdir və hər biri digərinə daha geniş bazarlara çıxış imkanı təklif edir".

    Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycan və Kamboca arasında siyasi etimad iqtisadi əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır: "Öz gücümüzü bilirik və həmişə zəif tərəflərimizin də fərqində olmağa çalışırıq. Dövlət və özəl şirkətlərimizi dəvət almadan başqa ölkələrə getməməyə, dəvət olunduqları və biznes qurmaq, sərmayə yatırmaq üçün etimad qazandıqları ölkələrdə isə qaydalara riayət etməyə və yerli ekosistemin tamhüquqlu üzvləri olmağa təşviq edirik. Kamboca şirkətlərimizin yeni tərəfdaşlıqlar qurmasını və etimad qazanmasını dəstəklədiyimiz ölkələrdən biridir. Bu münasibətlərin təməli çox uzun müddət əvvəl qoyulub. Liderlərimiz arasında mövcud olan siyasi etimad və dostluqla fəxr edirik. Həmçinin ən yaxşı səfirlərimizə sahib olduğumuz və bu gün də onlara malik olduğumuz üçün qürur duyuruq. Paytaxtda universitet tədqiqatlarının və birgə təhsil təşəbbüslərinin uzun, zəngin və qürurverici tarixi var".

    Mikayıl Cabbarov Kamboca Krallığı
    Микаил Джаббаров: Азербайджан и Камбоджа могут расширить торговые связи
    Mikayil Jabbarov: Azerbaijan and Cambodia can expand trade ties
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