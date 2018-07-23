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    МИД КНР: Призываем США сохранять хладнокровие в торговых вопросах

    © Jason Lee/Reuters

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Китай не стремится вести торговую войну с США".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

    "Если говорить о все более и более разжигаемой США торговой войне, то Китай не желает этой войны, но мы не боимся ее и при необходимости будем вынуждены сражаться. Это наша твердая и четкая позиция, и ранее мы многократно ее озвучивали", - сказал Шуан.

    Он также добавил, что китайская сторона советует США сохранять хладнокровие и попытаться разумно урегулировать соответствующие проблемы.

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