Метью Брайза: Бакинский шопинг-фестиваль будет способствовать увеличению числа туристов, посещающих Азербайджан

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза поделился мнением о Бакинском шопинг-фестивале.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля, он отметил, что рад проведению такого мероприятия.

"Думаю, внедрение на фестивале системы Tax Free для привлечения туристов отлично придумано", – отметил М.Брайза.

Бывший посол отметил, что с точки зрения привлечения иностранных туристов в Азербайджан значение фестиваля очень велико: "Туристы из Ирана и некоторых арабских стран и раньше немало посещали Азербайджан. С этим фестивалем контингент прибывающих в Азербайджан туристов, ищущих отличное от Дубая место, увеличится. В целом увеличится количество прибывающих в Азербайджан туристов, заинтересовавшихся фестивалем".