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    Метью Брайза: Бакинский шопинг-фестиваль будет способствовать увеличению числа туристов, посещающих Азербайджан

    Бывший посол США в Азербайджане: С точки зрения привлечения иностранных туристов в Азербайджан значение фестиваля очень велико

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза поделился мнением о Бакинском шопинг-фестивале.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля, он отметил, что рад проведению такого мероприятия.

    "Думаю, внедрение на фестивале системы Tax Free для привлечения туристов отлично придумано", – отметил М.Брайза.

    Бывший посол отметил, что с точки зрения привлечения иностранных туристов в Азербайджан значение фестиваля очень велико: "Туристы из Ирана и некоторых арабских стран и раньше немало посещали Азербайджан. С этим фестивалем контингент прибывающих в Азербайджан туристов, ищущих отличное от Дубая место, увеличится. В целом увеличится количество прибывающих в Азербайджан туристов, заинтересовавшихся фестивалем".

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