Аббас Ибрагимов: Программы поддержки правительства формируют здоровую экономику

Охватившая мир коронавирусная инфекция COVID-19 привела к снижению экономической активности практически во всех странах. Но как этот процесс влияет на банковский сектор, являющийся ключевым для экономики?

На вопросы Report отвечает председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов:

- Как сложившаяся ситуация влияет на деятельность банков?

- С одной стороны, в результате воздействия пандемии COVID-19, с другой стороны, в результате падения цен на нефть начался новый период в мировой экономике. Экономика Азербайджана также является частью мировой экономики, более того, мы страна-экспортер нефти, и цены на нефть играют для нас важную роль. Поэтому существуют определенные риски для различных сегментов экономики, включая банковский сектор.

Тем не менее, ситуация адекватно управляется. Правительство Азербайджана было достаточно подготовлено к последним изменениям и принимает соответствующие меры для минимизации возможных рисков.

Как известно, 19 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о принятии мер по снижению негативного влияния последних глобальных процессов на экономику страны, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство. Созданы рабочие группы, и из государственного бюджета выделены необходимые средства на финансирование запланированных мероприятий.

Пресса и общественность уже проинформированы о программах государственной поддержки различных сегментов экономики. Объем финансирования, направленного на их реализацию, составляет 2,5 миллиарда манатов, что является крупнейшим пакетом государственной поддержки экономики в сложившихся новых условиях, предоставленным в СНГ и в регионе в целом, в соотношении с размером экономики.

Классификация областей деятельности при разработке программ, на сферы, понесшие наибольшие убытки, значительно затронутые негативным воздействием, минимально затронутые или незатронутые, также является показателем высокопрофессионального подхода к проблеме с учетом каждой детали.

- Насколько нам известно, некоторые из этих программ связаны с банковским сектором ...

- Да, некоторые программы связаны с банковским сектором. Среди них поддержка кредитного портфеля предпринимателей, работающих в сферах, понесших убытки от пандемии. В сложившейся ситуации очень важно снизить платежное бремя этих предпринимателей и поддерживать качество их кредитных портфелей. Конечно, в этом вопросе будут применяться особые критерии. Для дисциплинированных плательщиков-предпринимателей субсидирование значительной части процентного бремени (10%) и оплата его государством посредством Фонда развития предпринимательства станет большой поддержкой.

Еще одна важная программа, связанная с банковским сектором также охватывает предоставление новых кредитов для предпринимателей, работающих в этих сферах. Здесь мы говорим о двойной государственной поддержки. Другими словами, государство гарантирует до 60% вновь выделенных кредитов, а также субсидирует половину процентов по этим кредитам, максимум до 7,5% годовых. Это означает, что государство создает условия по выходу из кризиса для реального сектора, а именно для понесших убытки предпринимателей, а также минимизирует риски в деятельности банков, поддерживая тем самым работоспособность отрасли.

Одним словом, как и всегда азербайджанское государство находится рядом со своими гражданами и бизнесменами. Оно имеет необходимые экономические и финансовые ресурсы для их поддержки. Мы надеемся, что и мировая, и азербайджанская экономика вскоре пройдут это испытание благодаря предпринятым мерам.

- Государство также планирует определенные меры, связанные с ипотечными кредитами. Как эти меры изменят ситуацию на ипотечном рынке, каковы планы Международного Банка Азербайджана в этом направлении?

- Имея большой кредитный портфель в этой сфере, необходимо отметить, что ипотечное кредитование и финансирование строительного сектора - очень важное бизнес направление для Международного Банка Азербайджана. Банк имеет богатый опыт работы в этом направлении.

Одной из программ, направленных на поддержку бизнеса и экономики, является программа поддержки ипотечных кредитов. Работа, запланированная в рамках этой программы, возродит строительный сектор и другие, связанные с ним сферы бизнеса в нашей стране. Поскольку большинство материалов, используемых сегодня в строительстве, производятся на внутреннем рынке. В то же время очень важна социальная сторона программы. Она улучшит жилищное обеспечение граждан, а также поможет в вопросах занятости новой рабочей силы, задействованной в секторе.

Цели, связанные с развитием ипотечного кредитования, также включены в наш стратегический план развития до 2022 года. Мы будем развивать это направление, используя возможности, созданные для бизнеса программой поддержки ипотечных кредитов.

- Принимает ли Международный Банк Азербайджана какие-либо внутренние меры в связи со сложившейся ситуацией?

- Из-за угрозы пандемии в стране в настоящее время применяется карантинный режим, и основные шаги, которые мы предприняли в этот период, связаны с защитой здоровья наших клиентов и сотрудников. В настоящее время в Международном Банке Азербайджана создан Центр управления кризисом. Мы стремимся обеспечить бесперебойное предоставление клиентам банковских услуг, принять необходимые меры по защите их здоровья, а также позволить нашим клиентам использовать большую часть наших услуг дистанционно из дома в режиме онлайн. Чтобы еще больше расширить эту возможность, в ближайшие дни мы запустим новое, улучшенное приложение для Мобильного банкинга для наших индивидуальных клиентов. Кроме того, мы создадим возможность для наших корпоративных клиентов открывать счета удаленно, и продолжим реализацию проектов, нацеленных на ускорение развития цифровых услуг.

- Что может изменить текущая ситуация в банковском секторе в целом?

- Я думаю, что на фоне последних глобальных процессов произойдут некоторые изменения не только в бизнес-моделях банков, но и у большинства бизнес структур в целом. Несмотря на все испытания и трудности, новое время станет этапом, полным новых возможностей для бизнеса. Просто нужно пересмотреть приоритеты. Сегодня необходимо больше сосредоточиваться на цифровых услугах. Кроме того, банкам придется принимать более масштабные меры для поддержки безналичного обращения. В целом, банкам важно пересмотреть свои стратегии. Поскольку тенденции меняются, случаются непредсказуемые ситуации, имеющиеся риски обновляются и появляются новые.

- Повлияет ли сложившаяся ситуация на реализацию новой стратегии развития Международного Банка Азербайджана?

- Поддержка предпринимательства, цифровые услуги , широкое применение инноваций уже включены в нашу стратегию. Запланированы инициативы по модернизации банка во всех сферах деятельности, и в этом направлении реализуются согласованные проекты. И финансовая стабильность, и уровень готовности Международного Банка Азербайджана позволяют нам выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Стабильная позиция банка и устойчивость к возможным негативным воздействиям также отражены в недавнем анализе банковского сектора страны, подготовленном со стороны международного рейтингового агентства Moody's. Разумеется, нам необходимо пересмотреть определенные наши проекты, особенно ряд инновационных инициатив, процесс перехода на цифровые каналы также должен быть ускорен. Кроме того, нам нужно думать о предоставлении новых продуктов, соответствующих новым рыночным реалиям. Все это требует пересмотра стратегии развития, с целью адекватного реагирования на происходящее.

В целом, если мы обратим внимание на содержание разрабатываемых государством программ, то увидим, что запланированные меры, программы поддержки описывают общую картину экономики Азербайджана после этого этапа. Цель состоит не только в том, чтобы минимизировать последствия временной проблемы. С помощью программ поддержки правительство формирует здоровую и устойчивую экономику.

Этот процесс начался с радикальных реформ, проведенных в нашей стране в последние годы, и теперь еще больше ускорился. Одна из основных целей этого процесса - иметь в нашей стране здоровую и стабильную финансовую и банковскую систему. Международный Банк Азербайджана, как один из ведущих банков страны, ответственно подходит к выполнению своей части процессов, чтобы занять свое достойное место в этой системе и стать частью этого развития.