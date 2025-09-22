Маркетти: Азербайджан - одна из немногих стран, где за последние годы наблюдаются положительные тенденции

Азербайджан - одна из немногих стран, где за последние годы наблюдаются положительные тенденции.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра международных и стратегических исследований Раффаэле Маркетти на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, Азербайджан вписал свое имя в историю как победитель: "Следует также обратить внимание на предварительное соглашение с Арменией. Это очень важно. Также необходимо подчеркнуть поддержку со стороны США данного процесса. Развитие Азербайджана за последние десятилетия очевидно. Мы должны обратить внимание на дипломатические и экономические связи".

Маркетти подчеркнул, что несмотря на то, что Азербайджан является нефтегазовой страной, он уже предпринимает серьезные шаги для решения будущих вызовов: "В соответствии с современными вызовами Азербайджан должен развиваться еще больше".