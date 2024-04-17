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ТПП РФ: Азербайджан играет особую роль с точки зрения глобальной транспортной логистики

ТПП РФ: Азербайджан играет особую роль с точки зрения глобальной транспортной логистики Товарооборот между Азербайджаном и Россией за прошлый год вырос на 17.5%, и это не предел.
Бизнес
17 апреля 2024 г. 14:59
ТПП РФ: Азербайджан играет особую роль с точки зрения глобальной транспортной логистики

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за прошлый год вырос на 17,5%, и это не предел.

Об этом Report сказала почетный представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Азербайджане Мария Суворовская.

По ее словам, подписание дорожной карты по экономическому взаимодействию в начале года должно привести к увеличению товарооборота между странами.

"Все те действия, которые обозначены в дорожной карте, в перспективе должны привести к росту товарооборота, к новым рекордным показателям. Понятно, что от экспорта мы движемся в сторону совместных промышленных проектов и инвестиционного взаимодействия", - сказала она.

М. Суворовская отметила, что около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают деловые, культурные, туристические связи, а также связи в сфере образования с Азербайджаном.

Говоря о новом импульсе развития российско-азербайджанских отношений, почетный представитель ТПП отметила, что Баку играет важную роль в проекте транспортного коридора "Север-Юг".

"У Азербайджана особая роль транзитёра с Севера на Юг и с Запада на Восток, и это уникальное расположение Азербайджана обеспечивает ему особое значение в мировой логистике", - подытожила она.

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