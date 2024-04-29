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В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость сократилась на 32%

В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость сократилась на 32% В первом квартале этого года в Азербайджане зарегистрированы права собственности на 88 013 объектов недвижимости.
Бизнес
29 апреля 2024 г. 18:20
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость сократилась на 32%

В первом квартале этого года в Азербайджане зарегистрированы права собственности на 88 013 объектов недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Минэкономики, это на 32,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным, из общего числа зарегистрированного имущества на первичную регистрацию пришлось 13 540, на вторичную - 74,473, что меньше в годовом выражении на 39,1% и 30,7% соответственно.

За отчетный период 12 786 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 19 234 – квартиры, 53 279 – земельные участки, 744 – нежилые здания, 1 814 – нежилые помещения, 147 – имущественные комплексы и 9 - многоэтажные жилые здания.

21 664 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 32 % azalıb

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