Мамед Мусаев: Предпринимателей беспокоит множество вопросов в связи с налоговой и таможенной системами

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Министерство налогов и министерство труда и социальной защиты населения спрогнозировали крупные реформы в 2019 году. Полагаю, что применение единого налога не только приведет к увеличению налоговых поступлений, по и позволит расширить налоговую базу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев в интервью сайту "Ени Азербайджан".

По его словам, конфедерация направила ряд предложений от предпринимателей в соответствующие структуры: "Есть множество вопросов, которые беспокоят предпринимателей в связи с налоговой и таможенной системами, и мы собрали и направили многочисленные предложения в министерство. Полагаю, что реформы, осуществляемые в налоговой системе, будут эффективными, и приведут к созданию усовершенствованной налоговой платежной системы. Прежде всего, важным фактором является справедливое распределение налогового бремени среди предпринимателей. Мы верим, что принятие этих изменений, наряду с представленными нами предложениями, будет способствовать развитию предпринимательства".