Максим Орешкин: Товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличивается

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Россией продолжает расти. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на церемонии открытия представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Баку.

Министр отметил, что РЭЦ будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в своем выступлении сказал, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне как в сфере экономики, так и в других отраслях.

Отметим, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 2,1 млрд долларов. Это на 51% больше, чем в прошлом году. Доля российского экспорта составляет около 1,6 млрд долларов. За счет ненефтяного сектора сформировалось 1,5 млрд долларов товарооборота.