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«Лукойл» сохранила первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России

«Лукойл» сохранила первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России Нефтяная компания "Лукойл" сохранила лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России.
Бизнес
30 сентября 2021 г. 06:27
«Лукойл» сохранила первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России
Вагит Алекперов

Нефтяная компания "Лукойл" сохранила лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рейтинг опубликован в четверг изданием Forbes.

Выручка "Лукойла" за 2020 год составила 5 639 млрд рублей, это 28% меньше, чем годом ранее. В штате компании числятся 108 тыс сотрудников.

Второе место заняла X5 Retail Group с выручкой 1 978 млрд рублей и 339 тыс сотрудников. На третьем месте рейтинга расположился ретейлер "Магнит" (выручка 1 553,8 млрд рублей), четвертое место досталось металлургической компании "Норильский никель" (1 124,2 млрд рублей), а пятое - нефтяной компании "Сургутнефтегаз" (1 075 млрд рублей).

Шестую строчку заняла группа компаний "Мегаполис" (789,2 млрд рублей), а на седьмой - "Татнефть" (720,7 млрд рублей). Замыкают десятку крупнейший частный производитель природного газа в России "Новатэк" (711,8 млрд рублей), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 млрд рублей) и НЛМК (668,6 млрд рублей).

Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей выручки, на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее, уточняет издание.

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Версия на азербайджанском языке ​“Lukoyl” Rusiyanın 200 ən iri özəl şirkəti reytinqində birinci oldu

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