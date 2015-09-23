​Лондон стал главным финансовым центром планеты

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В списке мировых финансовых столиц произошли изменения – Лондон обогнал на финансовой вершине Нью-Йорк.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты рейтинга Global Financial Centres Index, который составляет консалтинговая компания Z/Yen Group.

Также в пятерке крупнейших мировых финансовых центров традиционно оказались Гонконг, Сингапур и Токио.

Индекс мировых финансовых центров рассчитывается, исходя из таких показателей, как человеческий капитал, развитие инфраструктуры и финансового сектора, бизнес-климат и репутация. Среди постсоветских стран в индексе выше всех находится Алма-Ата (51). Москва расположилась на 78 позиции, тогда так Баку вовсе не вошел в список из 84 финансовых центров.

Отмечается, что Z/Yen Group рассчитывает индекс с 2005 года. В сентябре и марте каждого года происходят его обновления. Составители рейтинга в работе используют два источника данных – открытые источники и ответы экспертов.