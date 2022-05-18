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Литовские компании заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом

Литовские компании заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом Представители ведущих компаний Литвы посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства.
Бизнес
18 мая 2022 г. 13:40
Литовские компании заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом

Представители ведущих компаний Литвы посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Согласно сообщению, в состав делегации вошли представители компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Начальник Основного грузового терминала Бакинского порта Кямран Джалили ознакомил гостей с усовершенствованными механизмами портовых терминалов, соединяющих морские и наземные виды транспорта, а также с возможностями порта.

Официальный представитель делегации - советник президента Литвы Вайдас Аугустианавичюс отметил важность целей Бакинского порта по инициативам устойчивого развития, защите окружающей среды и внесению вклада в развитие экономики в регионе.

Напомним, что сегодня в Баку пройдет азербайджано-литовский бизнес-форум, организованный Министерством экономики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). На мероприятии будут представлены более 20 литовских компаний.

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Версия на английском языке Lithuanian companies interested in Port of Baku
Версия на азербайджанском языке Litva şirkətləri Bakı Limanı ilə maraqlanır

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