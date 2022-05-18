Литовские компании заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом

Представители ведущих компаний Литвы посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства.
Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
Согласно сообщению, в состав делегации вошли представители компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Начальник Основного грузового терминала Бакинского порта Кямран Джалили ознакомил гостей с усовершенствованными механизмами портовых терминалов, соединяющих морские и наземные виды транспорта, а также с возможностями порта.
Официальный представитель делегации - советник президента Литвы Вайдас Аугустианавичюс отметил важность целей Бакинского порта по инициативам устойчивого развития, защите окружающей среды и внесению вклада в развитие экономики в регионе.
Напомним, что сегодня в Баку пройдет азербайджано-литовский бизнес-форум, организованный Министерством экономики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). На мероприятии будут представлены более 20 литовских компаний.