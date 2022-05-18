Литовские компании заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом

Представители ведущих компаний Литвы посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства.

Представители ведущих компаний Литвы посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Согласно сообщению, в состав делегации вошли представители компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Начальник Основного грузового терминала Бакинского порта Кямран Джалили ознакомил гостей с усовершенствованными механизмами портовых терминалов, соединяющих морские и наземные виды транспорта, а также с возможностями порта.

Официальный представитель делегации - советник президента Литвы Вайдас Аугустианавичюс отметил важность целей Бакинского порта по инициативам устойчивого развития, защите окружающей среды и внесению вклада в развитие экономики в регионе.

Напомним, что сегодня в Баку пройдет азербайджано-литовский бизнес-форум, организованный Министерством экономики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). На мероприятии будут представлены более 20 литовских компаний.