Ликвидированы два управления министерства налогов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Ликвидировано еще два управления министерства налогов. Как сообщает Report, на их базе созданы департаменты.

На базе главного управления анализа налоговых преступлений и взимания налоговых долгов создан департамент по контролю за исполнением налогового законодательства, на базе управления налогового аудита и оперативного контроля создан департамент по контролю за исполнением налоговых обязательств.

Отметим, что назначений на должности руководителей новых департаментов пока нет. Напомним, что до сегодняшнего дня главное управление анализа налоговых преступлений и взимания налоговых долгов возглавлял Зейналабдин Мамедзаде, а управление налогового аудита и оперативного контроля - Тогрул Гулиев.