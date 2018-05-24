Лица, купившие квартиру в Renessans Palace, сразу начинают ремонт

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Лица, купившие квартиру в жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace, сразу начинают ремонт. Группа компаний AS Qrup İnvestment, возводящая жилой комплекс в Ясамальском районе города Баку, начала сдавать корпуса для начала ремонтных работ.

Лица, купившие квартиры в этом доме, в отличие от других жилых комплексов, не дожидаясь разрешительного периода, могут сразу начать ремонт своих квартир. И как сообщает застройщик, уже осенью в Renessans Palace будет разрешено проживание жильцов.

Для желающих купить квартиру премиум класса AS Qrup İnvestment также начала кампанию по предоставлению беспроцентной трехлетней рассрочки оплаты. Согласно условиям кампании, первичный взнос составляет 25% цены квартиры. Владелец квартиры в течение следующих 35 месяцев равными долями оплачивает 50% цены, а оставшиеся 25% оплачивает за 36 месяцев.

Жилищный комплекс Renessans Palace, возведенный в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к инфраструктуре, качеству и другим качествами домов премиум-класса, состоит из 4 корпусов, 20 блоков и 1084 квартир. Жилищный комплекс расположен на трех гектарах, из которых 1,6 гектара составляет закрытый парк лесного типа. На каждом этаже комплекса находится максимум четыре квартиры. В каждом блоке установлено 3 лифта марки Mistubishi. Высота квартир превосходит стандарты и составляет 3.35 метра. Внешние стены возведены из термоблоков, что сохраняет тепло зимой и прохладу летом. А это означает, что экономится 40% энергии. Изосистемные четырехкамерные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь.

Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т. д.), послужат удобству жителей. Renessans Palace является жилым комплексом с самым большим паркингом в столице, включающим 120 наземных и 1500 подземных парковочных мест.