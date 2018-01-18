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    Легковые автомобили в Азербайджане подорожали на 7%

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Цены на легковые автомобили в Азербайджане в 2017 году выросли в годовом сравнении на 7,1%.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, запчасти для легковых автомобилей подорожали на 11,9%, велосипеды – на 13,3%.

    В декабре цены на легковые автомобили остались неизменными, а на запчасти к ним и велосипеды повысились на 0,1%.

    Отметим, что годовая инфляция в 2017 году составила 12,9%, а в декабре - 0,5%. 

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