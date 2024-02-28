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Генсек ОЧЭС: Надеемся, что Азербайджан скоро присоединится к системе разрешений ОЧЭС

Генсек ОЧЭС: Надеемся, что Азербайджан скоро присоединится к системе разрешений ОЧЭС Надеемся, что Азербайджан скоро присоединится к системе разрешений Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Бизнес
28 февраля 2024 г. 14:25
Генсек ОЧЭС: Надеемся, что Азербайджан скоро присоединится к системе разрешений ОЧЭС

Надеемся, что Азербайджан скоро присоединится к системе разрешений Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску.

Он отметил, что система разрешений ОЧЭС призвана облегчить оформление процедур пересечения границы.

"Согласно данным на сегодняшний день, 9 из 13 государств-членов ОЧЭС присоединились к этой системе, и мы работаем над ее дальнейшим расширением, а также цифровизацией. Надеемся, что и Азербайджан в скором времени присоединится к этой системе", - сказал генеральный секретарь.

С полным текстом интервью с Лазаром Команеску можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Lazar Comanescu: ‘We hope Azerbaijan will join BSEC Permit System soon’
Версия на азербайджанском языке Lazar Komanesku: “Ümid edirik Azərbaycan tezliklə QDİƏT-in icazə sənədi sisteminə qoşulacaq”

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