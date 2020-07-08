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Кыргызстан продлевает срок действия "зеленого коридора" для иностранцев

Кыргызстан продлевает срок действия "зеленого коридора" для иностранцев 19 марта Кыргызстан ввел временное ограничение на всех контрольно-пропускных пунктах пропуска через государственную границу на въезд на территорию республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.
Бизнес
8 июля 2020 г. 12:51
Кыргызстан продлевает срок действия зеленого коридора для иностранцев

Правительство Кыргызстана продлило срок действия "зеленого коридора" для иностранцев, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД страны,

"С учетом временного прекращения авиасообщения с зарубежными странами и закрытия границ иностранных государств принято решение о продлении срока действия "зеленого коридора" для иностранных граждан и лиц без гражданства до официальной отмены распоряжения правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые в настоящее время находятся на территории Кыргызстана в визовом и безвизовом порядке, смогут выехать с территории страны без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания вплоть до отмены вышеупомянутого распоряжения.

19 марта правительство Кыргызстана ввело временное ограничение на всех контрольно-пропускных пунктах пропуска через государственную границу на въезд на территорию республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Согласно решению правительства Кыргызстана, на территорию страны не могут въехать иностранные граждане за исключением: аккредитованных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных организаций и их представительств, а также члены семей указанных лиц; членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Кыргызстан по приглашению МИД; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, экипажей и летного состава воздушных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; сотрудников государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", обеспечивающих ежедневную работу железной дороги на территории сопредельных государств – Казахстана, Узбекистана.

 

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