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Крупный франчайзи ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США обанкротился

Крупный франчайзи ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США обанкротился Компания NPC International не справилась с выплатами по задолженности в размере примерно 1 млрд долларов из-за пандемии
Бизнес
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2 июля 2020 г. 16:31
Крупный франчайзи ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США обанкротился

Компания NPC International, один из крупнейших операторов сетей быстрого питания в США, под чьим управлением находятся около 1,2 тыс. ресторанов Pizza Hut и около 400 ресторанов Wendy's, подала заявление о банкротстве.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

Среди главных причин такого решения - накопленная ранее задолженность в размере примерно 1 млрд долларов США. Компания не справилась с выплатами по ней из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию заведений общественного питания, а также росту цен на продукты. В ресторанах NPC International в 27 штатах работают свыше 40 тыс. человек.

Как отметил исполнительный директор заведующего ресторанами Pizza Hut отделения NPC International Джон Вебер, в ходе процедуры банкротства компания рассчитывает оптимизировать набор ресторанов под своим управлением, чтобы более точно соответствовать запросам клиентов.

NPC International является франчайзи компаний Pizza Hut и Wendy's, то есть может использовать их бренды и модель работы при соблюдении установленных правил и финансовых отчислениях франчайзеру. Всего в США насчитывается около 7,1 тыс. ресторанов Pizza Hut и 6,5 тыс. ресторанов.

 

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