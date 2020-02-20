Владельцы Victoria's Secret заявили о продаже ее 55% доли

Американская компания L Brands, которой принадлежит выпускающая женское белье, косметику и аксессуары фирма Victoria's Secret, продаст ее 55% долю за 525 млн долларов США компании Sycamore Brands.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте L Brands.

Как отмечается в документе, в результате сделки общая стоимость Victoria's Secret составит 1,1 млрд долларов США. 45% долю в компании сохранит L Brands. Миллиардер Лесли Векснер, который сейчас является руководителем L Brands, покинет этот пост.

В феврале газета The New York Times выступила с утверждением, что руководство L Brands в течение многих лет пыталось скрывать факты сексуальных домогательств в отношении моделей Victoria's Secret. Как говорилось в публикации, об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования. Издание отмечало, что Векснер был в курсе ситуации, однако не привлекал к этому внимания.