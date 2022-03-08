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Компания-владелец KFC и Pizza Hut приостановила инвестиции в России

Компания-владелец KFC и Pizza Hut приостановила инвестиции в России Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России.
Бизнес
8 марта 2022 г. 17:54
Компания-владелец KFC и Pizza Hut приостановила инвестиции в России

Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании, обнародованном во вторник на ее сайте.

"Как и многие другие по всему миру мы шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и работы по открытию ресторанов в России, а также рассматривает возможность применения дополнительных мер", - говорится в заявлении.

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