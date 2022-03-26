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Компания Tiffany отказалась от покупки бриллиантов российского происхождения

Компания Tiffany отказалась от покупки бриллиантов российского происхождения Американский ювелирный ритейлер TiffanyCo отказался от закупок алмазов и бриллиантов из России.
Бизнес
26 марта 2022 г. 09:06
Компания Tiffany отказалась от покупки бриллиантов российского происхождения

Американский ювелирный ритейлер Tiffany&Co отказался от закупок алмазов и бриллиантов из России.

Об этом передает Report со ссылкой на Marketwatch.

"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены", - говорится в сообщении Tiffany.

Введенный в марте США запрет касается только добытых в России алмазов и бриллиантов, ограненных в РФ, и не затрагивает основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.

Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий.

Запрет Tiffany распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. Компания не уточнила, будут ли российские бриллианты по-прежнему продаваться в магазинах, и сможет ли компания по-прежнему покупать алмазы, добытые до конфликта, которые находятся в процессе огранки или полирования.

Tiffany, принадлежащая сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, была долгосрочным клиентом российской "АЛРОСА".

Кроме этой компании на фоне конфликта вокруг Украины ранее от закупок отказался также другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения.

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