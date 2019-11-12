Индийская Tata Group ищет партнеров для Jaguar Land Rover

Индийская Tata Group ведет переговоры с рядом производителей автомобилей с целью создания партнерства с участием принадлежащей ей британской компании Jaguar Land Rover (JLR).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили Bloomberg осведомленные источники. Tata Group уже обсудила возможное партнерство с китайской Zhejiang Geely Holding Group и с немецкой BMW.

Как ожидает Tata Group, партнерство позволит сократить издержки и разделить финансовую нагрузку, связанную с инвестициями в разработку и производство электромобилей. С 2020 года JLR намерена для каждой из своих новых моделей создавать версию с электрическим двигателем. При этом, как уточняют источники агентства, планы создания партнерства пока находятся на начальной стадии, поэтому индийская компания может обратиться и к другим потенциальным партнерам. Партнерство с каким-либо из китайских автопроизводителей помогло бы JLR укрепить позиции британской компании на этом рынке, где у нее в прошлом году продажи упали на 34%. А партнерство с BMW позволило бы углубить сотрудничество в сфере разработки двигателей и технологий для электромобилей, договор о котором компании подписали летом.

Между тем на запрос Bloomberg в Geely ответили, что «никаких переговоров не велось ни с Tata, ни с JLR». В BMW и Tata от комментариев отказались.